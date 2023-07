Абидаль зимой играл на турнире в России, а теперь сыграет в матче в поддержку Украины

Экс-защитник сборной Франции и "Барселоны" сыграет в благотворительном матче Game4Ukraine в поддержку Украины.

В феврале 2023 года Эрик принял участие в российском турнире Кубок Легенд, где как он говорил "собирается хорошо провести время".

Абидаль присоединился к ряду игроков, среди которых Фабио Каннаваро, Дэвид Бекхэм, Рио Фердинанд, Дарио Срна, Сергей Ребров, Робер Пирес и другие. Капитанами двух команд станут Андрей Шевченко и Александр Зинченко.

Известно, что команду защитника лондонского "Арсенала" возглавит бывший наставник "канониров" Арсен Венгер.

Поединок состоится 5 августа в Лондоне на стадионе Стэмфорд Бридж.

We are thrilled to welcome the legendary Eric Abidal to Game4Ukraine. ????????⚽️



Considered one of the best left backs of his time, Eric will take the pitch at Stamford Bridge on August 5th.



For tickets, visit https://t.co/UPaeinPY8K@EAbidalOfficial #game4ukraine pic.twitter.com/hwCQLhvaTH