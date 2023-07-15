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Абидаль зимой играл на турнире в России, а теперь сыграет в матче в поддержку Украины

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Экс-защитник Барселоны и сборной Франции играет на оба фронта

Абидаль зимой играл на турнире в России, а теперь сыграет в матче в поддержку Украины

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Экс-защитник сборной Франции и "Барселоны" сыграет в благотворительном матче Game4Ukraine в поддержку Украины.

В феврале 2023 года Эрик принял участие в российском турнире Кубок Легенд, где как он говорил "собирается хорошо провести время".

Абидаль присоединился к ряду игроков, среди которых Фабио Каннаваро, Дэвид Бекхэм, Рио Фердинанд, Дарио Срна, Сергей Ребров, Робер Пирес и другие. Капитанами двух команд станут Андрей Шевченко и Александр Зинченко.

Известно, что команду защитника лондонского "Арсенала" возглавит бывший наставник "канониров" Арсен Венгер.

Поединок состоится 5 августа в Лондоне на стадионе Стэмфорд Бридж.

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В статье: Эрик Абидаль
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