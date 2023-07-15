Абидаль зимой играл на турнире в России, а теперь сыграет в матче в поддержку Украины
Экс-защитник Барселоны и сборной Франции играет на оба фронта
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Экс-защитник сборной Франции и "Барселоны" сыграет в благотворительном матче Game4Ukraine в поддержку Украины.
В феврале 2023 года Эрик
Абидаль присоединился к ряду игроков, среди которых Фабио Каннаваро, Дэвид Бекхэм, Рио Фердинанд, Дарио Срна, Сергей Ребров, Робер Пирес и другие. Капитанами двух команд станут Андрей Шевченко и Александр Зинченко.
Известно, что команду защитника лондонского "Арсенала" возглавит бывший наставник "канониров" Арсен Венгер.
Поединок состоится 5 августа в Лондоне на стадионе Стэмфорд Бридж.
We are thrilled to welcome the legendary Eric Abidal to Game4Ukraine. ????????⚽️— game4ukraine (@game_4_ukraine) July 15, 2023
Considered one of the best left backs of his time, Eric will take the pitch at Stamford Bridge on August 5th.
For tickets, visit https://t.co/UPaeinPY8K@EAbidalOfficial #game4ukraine pic.twitter.com/hwCQLhvaTH
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