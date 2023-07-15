Источник: Крымские клубы не будут играть в Кубке России
Боятся новых санкций
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Крымские клубы "Севастополь" и "Рубин" (Ялта) не будут играть в Кубке России. Об этом сообщает ресурс "Крымский ветер" со ссылкой на инсайдера Ивана Карпова. При этом оба клуба станут участниками Второй лиги ФНЛ.
Нюанс в том, что Вторая лига ФНЛ (третий дивизион в структуре чемпионатов России) считается любительской, тогда как Кубок – это соревнование профессионалов. Российские футбольные власти боятся включать крымские клубы в профессиональные турниры, чтобы не наткнуться на новые санкции.
В качестве причины не участия в Кубке России крымские клубы официально заявят сложную логистику и желание сосредоточиться на выступлениях во Второй лиге.
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