Украина завоевала две серебряных медали по прыжкам в высоту на молодежном Евро
Немного не хватило до золота
Фото: Getty Images
Украину на молодежном евро 2023 по прыжкам в высоту представляло три спортсмена: Олег Дорощук, Роман Петрук и Олегом Тикул. Первые два получили серебро в этом противостоянии. Их результат составил 2.19 м. Немного не хватило до первого места, которое занял Али Эрен Унлу из Турции (2.22 м).
Для "желто-синих" легкоатлетов это уже 4 медаль на турнире. До этого Михаил Кохан получил золото в метании молота, а Артур Фельфнер в метании копья.
Сейчас Украина занимает 6 место в общем зачете.
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