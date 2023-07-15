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Украина завоевала две серебряных медали по прыжкам в высоту на молодежном Евро

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Немного не хватило до золота

Украина завоевала две серебряных медали по прыжкам в высоту на молодежном Евро

Фото: Getty Images

Новина українською

Украину на молодежном евро 2023 по прыжкам в высоту представляло три спортсмена: Олег Дорощук, Роман Петрук и Олегом Тикул. Первые два получили серебро в этом противостоянии. Их результат составил 2.19 м. Немного не хватило до первого места, которое занял Али Эрен Унлу из Турции (2.22 м).

Для "желто-синих" легкоатлетов это уже 4 медаль на турнире. До этого Михаил Кохан получил золото в метании молота, а Артур Фельфнер в метании копья.

Сейчас Украина занимает 6 место в общем зачете.

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В статье: Олег Дорощук
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