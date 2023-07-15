Украина завоевала две серебряных медали по прыжкам в высоту на молодежном Евро

Украину на молодежном евро 2023 по прыжкам в высоту представляло три спортсмена: Олег Дорощук, Роман Петрук и Олегом Тикул. Первые два получили серебро в этом противостоянии. Их результат составил 2.19 м. Немного не хватило до первого места, которое занял Али Эрен Унлу из Турции (2.22 м).

Для "желто-синих" легкоатлетов это уже 4 медаль на турнире. До этого Михаил Кохан получил золото в метании молота, а Артур Фельфнер в метании копья.

Сейчас Украина занимает 6 место в общем зачете.