Силы обороны ликвидировали еще полтысячи оккупантов. Генштаб подытожил потери россиян

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян в военных действиях.

За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали 500 захватчиков. Кроме этого, были уничтожены 54 единицы российской техники.

В целом потери окупантов с 24 февраля 2022 года выглядят следующим образом: