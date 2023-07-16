Силы обороны ликвидировали еще полтысячи оккупантов. Генштаб подытожил потери россиян
Урожайный день на уничтоженную артиллерию
Азов
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян в военных действиях.
За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали 500 захватчиков. Кроме этого, были уничтожены 54 единицы российской техники.
В целом потери окупантов с 24 февраля 2022 года выглядят следующим образом:
- личного состава – около 237 680 (+500 за прошедшие сутки) лиц ликвидировано,
- танков ‒ 4107 (+5) ед,
- боевых бронированных машин 8026 (+7) ед,
- артиллерийских систем – 4481 (+18) ед,
- РСЗО – 681 (+1) ед,
- средств ПВО ‒ 425 (+0) ед,
- самолетов – 315 (+0) ед,
- вертолетов – 310 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3820 (+13),
- крылатых ракет ‒ 1273 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 7044 (+8) ед,
- специальной техники – 666 (+2).
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Источник:Генштаб ЗСУ
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