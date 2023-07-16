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Силы обороны ликвидировали еще полтысячи оккупантов. Генштаб подытожил потери россиян

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Урожайный день на уничтоженную артиллерию

Силы обороны ликвидировали еще полтысячи оккупантов. Генштаб подытожил потери россиян

Азов

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян в военных действиях.

За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали 500 захватчиков. Кроме этого, были уничтожены 54 единицы российской техники.

В целом потери окупантов с 24 февраля 2022 года выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 237 680 (+500 за прошедшие сутки) лиц ликвидировано,
  • танков ‒ 4107 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин 8026 (+7) ед,
  • артиллерийских систем – 4481 (+18) ед,
  • РСЗО – 681 (+1) ед,
  • средств ПВО ‒ 425 (+0) ед,
  • самолетов – 315 (+0) ед,
  • вертолетов – 310 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3820 (+13),
  • крылатых ракет ‒ 1273 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 7044 (+8) ед,
  • специальной техники – 666 (+2).
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В статье: Генштаб ЗСУ война с россией
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Источник:
Генштаб ЗСУ

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