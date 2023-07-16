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Российские ракеты С-300 попали в стадион и дорогу в Харькове

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Пострадавших от обстрела нет

Российские ракеты С-300 попали в стадион и дорогу в Харькове

Новина українською

Российские ракеты С-300 попали в стадион и дорогу в Харькове. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Минувшей ночью, около 1:30, российские оккупанты с территории Белгородской области запустили по Харькову 4 ракеты ЗРК С-300.

2 ракеты взорвались в воздухе, 2 другие ракеты попали в землю на стадионе и в дорожное покрытие на территории Шевченковского района Харькова. В 4-этажном доме выбиты окна. Без пострадавших", – сказал глава ОВА.

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В статье: Харьков Олег Синегубов война с россией
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