Российские ракеты С-300 попали в стадион и дорогу в Харькове. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Минувшей ночью, около 1:30, российские оккупанты с территории Белгородской области запустили по Харькову 4 ракеты ЗРК С-300.

2 ракеты взорвались в воздухе, 2 другие ракеты попали в землю на стадионе и в дорожное покрытие на территории Шевченковского района Харькова. В 4-этажном доме выбиты окна. Без пострадавших", – сказал глава ОВА.