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ВСУ ликвидировали российского полковника, командовавшего разведывательной бригадой армии РФ

Общие новости
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Информацию слили российские попы

ВСУ ликвидировали российского полковника, командовавшего разведывательной бригадой армии РФ

фото з відкритих джерел

Новина українською

Российские власти не рассказывают о потерях своей армии в войне с Украиной, даже если «200-ми» оказываются высший командный состав. Но информация все равно просачивается, иногда в довольно неожиданных местах.

На днях сайт Нижегородской метрополии РПЦ сообщил, что 13 июля «в воинской части на территории Нижнего Новгорода состоялось мероприятие по увековечиванию памяти старшего офицера Максима Харламова». Здесь же сообщается, что 4 июня он погиб «во время исполнения воинского долга».

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Год назад в мае об этом Харламове в СМИ писали, что он командир 96-й отдельной разведывательной бригады минобороны РФ, базирующейся как раз в Нижнем Новгороде. Да еще и был начальником территориального военного гарнизона в звании полковника.

96 бригада достаточно свежая – основана в 2015-м и входит в состав 1-й танковой армии. В открытых источниках указывается, что большинство офицеров имеют боевой опыт в горячих точках. В частности, упоминается, что бригада воевала в Сирии и захватывала Пальмиру в 2016 году.

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В статье: война с россией
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ФутбольнийГеній (Рівне)
16.07.2023 в 13:38
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