Луганск, Бердянск, Мариуполь. В тылу оккупантов прозвучала серия взрывов
В дополнение к атаке на Севастополь
Фото з відкритих джерел
16 июля – "ударный" день в тылу оккупантов. После утренней атаки на Севастополь еще сразу в нескольких городах было громко.
Местные жители Луганска и российские пропагандисты сообщили о взрывах в областном центре. Информацию подкрепили также фотографиями и видео.
Кроме этого издания Бердянска сообщают о взрывах в приазовском районном центре.
Впоследствии стало известно и о взрывах во временно оккупированном Мариуполе.
“Мариуполь. Приморский район. Черемушки и поселок Моряков. Очень громко”, - написал в своем Telegram советник мэра Петр Андрющенко.
Впоследствии он добавил, что противовоздушная оборона россиян очень активно работает.
“Мариуполь – взрыв. ПВО оккупантов. Вообще – сверхвысокая активность работы ПВО оккупантов по всей линии Розовка (Запорожская область) – Никольское – Мангуш – Мариуполь. Набираемся терпения. Что-то происходит и это “что-то” очень приятное”, - добавил Андрющенко.
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