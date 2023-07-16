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Луганск, Бердянск, Мариуполь. В тылу оккупантов прозвучала серия взрывов

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В дополнение к атаке на Севастополь

Луганск, Бердянск, Мариуполь. В тылу оккупантов прозвучала серия взрывов

Фото з відкритих джерел

Новина українською

16 июля – "ударный" день в тылу оккупантов. После утренней атаки на Севастополь еще сразу в нескольких городах было громко.

Местные жители Луганска и российские пропагандисты сообщили о взрывах в областном центре. Информацию подкрепили также фотографиями и видео.

Кроме этого издания Бердянска сообщают о взрывах в приазовском районном центре.

Впоследствии стало известно и о взрывах во временно оккупированном Мариуполе.

“Мариуполь. Приморский район. Черемушки и поселок Моряков. Очень громко”, - написал в своем Telegram советник мэра Петр Андрющенко.

Впоследствии он добавил, что противовоздушная оборона россиян очень активно работает.

“Мариуполь – взрыв. ПВО оккупантов. Вообще – сверхвысокая активность работы ПВО оккупантов по всей линии Розовка (Запорожская область) – Никольское – Мангуш – Мариуполь. Набираемся терпения. Что-то происходит и это “что-то” очень приятное”, - добавил Андрющенко.

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В статье: Луганск война с россией
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