Луганск, Бердянск, Мариуполь. В тылу оккупантов прозвучала серия взрывов

16 июля – "ударный" день в тылу оккупантов. После утренней атаки на Севастополь еще сразу в нескольких городах было громко.

Местные жители Луганска и российские пропагандисты сообщили о взрывах в областном центре. Информацию подкрепили также фотографиями и видео.

Кроме этого издания Бердянска сообщают о взрывах в приазовском районном центре.

Впоследствии стало известно и о взрывах во временно оккупированном Мариуполе.

“Мариуполь. Приморский район. Черемушки и поселок Моряков. Очень громко”, - написал в своем Telegram советник мэра Петр Андрющенко.

Впоследствии он добавил, что противовоздушная оборона россиян очень активно работает.