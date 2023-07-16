Защищает города и критическую инфраструктуру, - Игнат рассказал, как работает украинская ПВО
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РБК
Украинская система ПВО расставлена так, чтобы защищать прежде города и важные объекты критической и военной инфраструктуры. Об этом рассказал спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат.
По его словам, территория Украины очень большая, и невозможно имеющимися средствами ПВО покрыть всю территорию.
“Если расставить системы ПВО в большее кольцо, они будут стоять дальше и не смогут перехватить цели. Это касается не только городов, но и объектов критической и военной инфраструктуры.
ПВО расставлено таким образом, чтобы защищать локально территорию Украины по тем направлениям, которые определило высшее военное руководство государства. Если кольцо ПВО увеличить, то будут пробелы, и ракеты и дроны смогут пролетать”, - сказал представитель Воздушных сил.
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