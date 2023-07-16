  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Защищает города и критическую инфраструктуру, - Игнат рассказал, как работает украинская ПВО
В тренде

Защищает города и критическую инфраструктуру, - Игнат рассказал, как работает украинская ПВО

Общие новости
(1 голосов)

Закрыть небо над всей страной – невозможно, констатирует военный

Защищает города и критическую инфраструктуру, - Игнат рассказал, как работает украинская ПВО

РБК

Новина українською

Украинская система ПВО расставлена так, чтобы защищать прежде города и важные объекты критической и военной инфраструктуры. Об этом рассказал спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат.

По его словам, территория Украины очень большая, и невозможно имеющимися средствами ПВО покрыть всю территорию.

“Если расставить системы ПВО в большее кольцо, они будут стоять дальше и не смогут перехватить цели. Это касается не только городов, но и объектов критической и военной инфраструктуры.

ПВО расставлено таким образом, чтобы защищать локально территорию Украины по тем направлениям, которые определило высшее военное руководство государства. Если кольцо ПВО увеличить, то будут пробелы, и ракеты и дроны смогут пролетать”, - сказал представитель Воздушных сил.

По теме
yellow-arrow
Геращенко и Левченко принесли Украине первые лицензии на Олимпиаду-2024 в прыжках в высоту
yellow-arrow
Алькарас - Джокович: смотреть онлайн, прямая трансляция финала Уимблдона
yellow-arrow
ВСУ ликвидировали российского полковника, командовавшего разведывательной бригадой армии РФ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ПВО Юрий Игнат война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде