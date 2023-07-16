Защищает города и критическую инфраструктуру, - Игнат рассказал, как работает украинская ПВО

Украинская система ПВО расставлена так, чтобы защищать прежде города и важные объекты критической и военной инфраструктуры. Об этом рассказал спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат.

По его словам, территория Украины очень большая, и невозможно имеющимися средствами ПВО покрыть всю территорию.