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Алькарас - Джокович: смотреть онлайн, прямая трансляция финала Уимблдона

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Смотреть онлайн матч Карлос Алькарас - Новак Джокович, Уимблдон, финал, 16.07.2023

Алькарас - Джокович: смотреть онлайн, прямая трансляция финала Уимблдона

Getty Images/Global Images Ukraine

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Вашему вниманию прямая видео трансляция матча Карлос Алькарас - Новак Джокович, которые определят победителя Уимблдона в 2023-м году. Серб может выиграть свой восьмой титул на главном травяном турнире и сравняться за этим показателем з Роджером Федерером. Для испанца это всего лишь второй финал турнира серии Grand Slam.

Уимблдон. Мужчины. Финал

16 июля. Лондон. Центральный корт

Карлос Алькарас (Испания, 1) - Новак Джокович (Сербия, 2)

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В статье: Новак Джокович Карлос Алькарас
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