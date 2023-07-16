Алькарас - Джокович: смотреть онлайн, прямая трансляция финала Уимблдона
Смотреть онлайн матч Карлос Алькарас - Новак Джокович, Уимблдон, финал, 16.07.2023
Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию прямая видео трансляция матча Карлос Алькарас - Новак Джокович, которые определят победителя Уимблдона в 2023-м году. Серб может выиграть свой восьмой титул на главном травяном турнире и сравняться за этим показателем з Роджером Федерером. Для испанца это всего лишь второй финал турнира серии Grand Slam.
Уимблдон. Мужчины. Финал
16 июля. Лондон. Центральный корт
Карлос Алькарас (Испания, 1) - Новак Джокович (Сербия, 2)
Дивитись матч Алькарас - ДжоковичСмотреть трансляцию
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