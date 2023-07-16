Алькарас - Джокович: смотреть онлайн, прямая трансляция финала Уимблдона

Вашему вниманию прямая видео трансляция матча Карлос Алькарас - Новак Джокович, которые определят победителя Уимблдона в 2023-м году. Серб может выиграть свой восьмой титул на главном травяном турнире и сравняться за этим показателем з Роджером Федерером. Для испанца это всего лишь второй финал турнира серии Grand Slam.

Уимблдон. Мужчины. Финал

16 июля. Лондон. Центральный корт

Карлос Алькарас (Испания, 1) - Новак Джокович (Сербия, 2)