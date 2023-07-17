Часть Крымского моста разрушилась, транспортное движение перекрыто

На так называемом Крымском мосту в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края произошло чрезвычайное происшествие, спровоцировавшее полную остановку транспортного движения.

Что именно случилось на мосту, пока нет информации. Поскольку все происходило ночью, пока есть только кадры из соцсетей, где на одном из пролетов полностью пропал свет и виднеется дым.

Также есть видео очевидцев, на котором авто на мосту получило серьезные повреждения, причину которых установить пока невозможно.

Российские власти в лице крымского гауляйтера Аксенова призвали жителей Крыма и россиян выбирать альтернативные маршруты, то есть через временно оккупированные Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области. Сначала сообщалось об огромной пробке со стороны Краснодарского края на подъезде к Крымскому мосту, однако она начала сокращаться. Также появилось сообщение о возможных изменениях в движении поездов.

Россияне уже заявляют, что в Севастополе запас бензина и продуктов достаточен и дефицита не должно быть. Судя по всему, это такая завуалированная форма сказать людям, чтобы готовились к худшему.

Интересно, что в воскресенье вечером без объяснения причин приостановила работу Керченская паромная переправа.

Напомним, что в октябре прошлого года на Крымском мосту произошел мощный взрыв, парализовавший одну из полос моста на длительный период. Украинская сторона отрицала причастность к этому, однако недавно в одном из заявлений Минобороны Украины было косвенно признано, что это был удар по оккупантам.