Помощник Байдена: Будущее Украины – в НАТО. Это не подлежит обсуждению

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заверил, что Украина обязательно будет членом НАТО.

"Наконец-то, да, мы сказали в НАТО очень просто: будущее Украины - в НАТО. Это серьезно. Это не подлежит обсуждению. Это то, относительно чего 31 член НАТО взял обязательства", - сказал Салливан.

Также американское чиновник отметил прогресс ВСУ в ходе контрнаступления.

По словам Салливана, Западные партнеры работают над усилением санкционного давления на РФ и ослаблением оборонно-промышленного комплекса России.

Помощник Джо Байдена заявил, что на саммите в НАТО в Вильнюсе Украине гарантировали, что у нее будет необходимая поддержка, сколько будет необходимо.