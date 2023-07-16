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Помощник Байдена: Будущее Украины – в НАТО. Это не подлежит обсуждению

Общие новости
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Члены Альянса взяли на себя обязательства

Помощник Байдена: Будущее Украины – в НАТО. Это не подлежит обсуждению

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заверил, что Украина обязательно будет членом НАТО.

"Наконец-то, да, мы сказали в НАТО очень просто: будущее Украины - в НАТО. Это серьезно. Это не подлежит обсуждению. Это то, относительно чего 31 член НАТО взял обязательства", - сказал Салливан.

Также американское чиновник отметил прогресс ВСУ в ходе контрнаступления.

По словам Салливана, Западные партнеры работают над усилением санкционного давления на РФ и ослаблением оборонно-промышленного комплекса России.

Помощник Джо Байдена заявил, что на саммите в НАТО в Вильнюсе Украине гарантировали, что у нее будет необходимая поддержка, сколько будет необходимо.

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В статье: Джейк Салливан война с россией
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Источник:
CBS News

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