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Россияне обстреляли Харьков. Семеро раненых, возможно есть погибший

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На месте работают службы

Россияне обстреляли Харьков. Семеро раненых, возможно есть погибший

Фото з відкритих джерел

Новина українською

Вечером 16-го июля россияне в очередной раз обстреляли Харьков.

Мэр города Игорь Терехов сообщил, что удары пришлись в Шевченковский и Основянский районы. С высокой долей вероятности можно говорить о том, что по Харькову ударили ракетами С-300.

"Один удар в Шевченковском районе Харькова – без разрушений, информации о пострадавших пока нет.

На месте прилетов в Основянском районе работают сотрудники ГСЧС. Тушат пожар.

Пострадавших сейчас семеро. Есть неподтвержденная информация об одном погибшем", - сообщает Терехов.

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В статье: война с россией
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Источник:
Ігор Терехов

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