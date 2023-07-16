Россияне обстреляли Харьков. Семеро раненых, возможно есть погибший
На месте работают службы
Фото з відкритих джерел
Вечером 16-го июля россияне в очередной раз обстреляли Харьков.
Мэр города Игорь Терехов сообщил, что удары пришлись в Шевченковский и Основянский районы. С высокой долей вероятности можно говорить о том, что по Харькову ударили ракетами С-300.
"Один удар в Шевченковском районе Харькова – без разрушений, информации о пострадавших пока нет.
На месте прилетов в Основянском районе работают сотрудники ГСЧС. Тушат пожар.
Пострадавших сейчас семеро. Есть неподтвержденная информация об одном погибшем", - сообщает Терехов.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Ігор Терехов
Популярное сейчас
- Динамо одолело Арис в контрольном матче
- Динамо - Арис: смотреть онлайн, прямая трансляция матча
- Луганск, Бердянск, Мариуполь. В тылу оккупантов прозвучала серия взрывов
- Спикер ВСУ о наступлении на Бердянск и Мелитополь: Россия подтягивает резервы — это хорошо. Терпение
- Звезда Ман Сити замечен в Греции в компании претендентки на титул Мисс Италия. ФОТО
- Второй дом. Руслан Малиновский с женой наслаждаются отпуском в Италии. ФОТО
Новости по теме
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
2500 грн