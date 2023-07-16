Россияне обстреляли Харьков. Семеро раненых, возможно есть погибший

Вечером 16-го июля россияне в очередной раз обстреляли Харьков.

Мэр города Игорь Терехов сообщил, что удары пришлись в Шевченковский и Основянский районы. С высокой долей вероятности можно говорить о том, что по Харькову ударили ракетами С-300.

"Один удар в Шевченковском районе Харькова – без разрушений, информации о пострадавших пока нет.

На месте прилетов в Основянском районе работают сотрудники ГСЧС. Тушат пожар.

Пострадавших сейчас семеро. Есть неподтвержденная информация об одном погибшем", - сообщает Терехов.