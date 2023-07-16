Рэдис встретился с личным составом бригады АЗОВ
Долгожданная встреча Дениса Прокопенко с бойцами
Twitter Azov Brigade
Сегодня состоялась долгожданная встреча командира бригады "Азов", подполковника Денис "Редис" Прокопенко с личным составом.
"Находясь в плену, я сказал, что для меня эта война не закончится, пока мы не вернем из плена нашего последнего бойца и не восстановим границы Украины на состояние 1991 года.
Я – солдат. Меня не интересуют никакие другие направления деятельности, кроме военного дела. Мое сердце, моя душа, мое тело принадлежат Азову", - сказал Прокопенко во время встречи с бойцами.
"Рэдис" отметил, что основные усилия сегодня должны быть направлены на боевую подготовку и доукомплектование подразделения личным составом, техникой и вооружением.
"Личный состав "Азова", ожидавший возвращения командира из плена более года, рад приветствовать его в строю и готов к выполнению любых поставленных задач.
Подполковник Денис "Редис" Прокопенко проходит реабилитацию и в ближайшее время приступит к выполнению служебных обязанностей", - сообщает медиа АЗОВа.
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