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Рэдис встретился с личным составом бригады АЗОВ

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Долгожданная встреча Дениса Прокопенко с бойцами

Рэдис встретился с личным составом бригады АЗОВ

Twitter Azov Brigade

Новина українською

Сегодня состоялась долгожданная встреча командира бригады "Азов", подполковника Денис "Редис" Прокопенко с личным составом.

"Находясь в плену, я сказал, что для меня эта война не закончится, пока мы не вернем из плена нашего последнего бойца и не восстановим границы Украины на состояние 1991 года.

Я – солдат. Меня не интересуют никакие другие направления деятельности, кроме военного дела. Мое сердце, моя душа, мое тело принадлежат Азову", - сказал Прокопенко во время встречи с бойцами.

"Рэдис" отметил, что основные усилия сегодня должны быть направлены на боевую подготовку и доукомплектование подразделения личным составом, техникой и вооружением.

"Личный состав "Азова", ожидавший возвращения командира из плена более года, рад приветствовать его в строю и готов к выполнению любых поставленных задач.

Подполковник Денис "Редис" Прокопенко проходит реабилитацию и в ближайшее время приступит к выполнению служебных обязанностей", - сообщает медиа АЗОВа.

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В статье: Азов Денис Прокопенко война с россией
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Источник:
Azov Brigade

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