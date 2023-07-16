Рэдис встретился с личным составом бригады АЗОВ

Сегодня состоялась долгожданная встреча командира бригады "Азов", подполковника Денис "Редис" Прокопенко с личным составом.

"Находясь в плену, я сказал, что для меня эта война не закончится, пока мы не вернем из плена нашего последнего бойца и не восстановим границы Украины на состояние 1991 года.

Я – солдат. Меня не интересуют никакие другие направления деятельности, кроме военного дела. Мое сердце, моя душа, мое тело принадлежат Азову", - сказал Прокопенко во время встречи с бойцами.