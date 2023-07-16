Сборная Украины U-20 стала третьей на Евробаскете в дивизионе В
Отомстили Швеции за групповой этап
Фото: fbu.ua
Сегодня молодежная сборная Украины по баскетболу сыграла последний матч на Евробаскете U-20. "Желто-синие" встретились со Швецией в игре за третье место. Команда смогла отомстить за проигрыш в групповом этапе турнира. Напомним, что тогда "сборная" уступила 80:83. На этот раз Украина победила со счетом 83:61 и завоевала бронзу турнира.
"Желто-синие" были лучшими во всех четвертях.
В полуфинале турнира "сборная" уступила Северной Македонии, а Шведы проиграли Чехии. Финал турнира пройдет сегодня в 22:00.
Чемпионат Европы U-20. Мужчины, Дивизион В
Матч за 3 место
Скопье, Северная Македония
Украина - Швеция - 83:61
Популярное сейчас
- Динамо - Арис: смотреть онлайн, прямая трансляция матча
- Луганск, Бердянск, Мариуполь. В тылу оккупантов прозвучала серия взрывов
- Надеин: Сомневаюсь, что мы готовы к идеям Остапа Маркевича
- Орбан: У украинцев необычный стиль общения. Они агрессивны, требовательны, оказывают давление
- С дочерью и собакой. Свитолина показала, как отдыхает после феерического Уимблдона. ФОТО
- Звезда Ман Сити замечен в Греции в компании претендентки на титул Мисс Италия. ФОТО