Сборная Украины U-20 стала третьей на Евробаскете в дивизионе В

Сегодня молодежная сборная Украины по баскетболу сыграла последний матч на Евробаскете U-20. "Желто-синие" встретились со Швецией в игре за третье место. Команда смогла отомстить за проигрыш в групповом этапе турнира. Напомним, что тогда "сборная" уступила 80:83. На этот раз Украина победила со счетом 83:61 и завоевала бронзу турнира.

"Желто-синие" были лучшими во всех четвертях.

В полуфинале турнира "сборная" уступила Северной Македонии, а Шведы проиграли Чехии. Финал турнира пройдет сегодня в 22:00.

Чемпионат Европы U-20. Мужчины, Дивизион В

Матч за 3 место

Скопье, Северная Македония

Украина - Швеция - 83:61