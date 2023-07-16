Зеленский: Каким бы ни был российский террор, украинская свобода все равно победит
Традиционное обращение президента
Zelenskiy Official
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу по итогам 16-го июля.
"Наше государство никогда не откажется от своего суверенитета. И это уже очевидно всем в мире. Каким бы ни был российский террор, мы знаем, что украинская свобода все равно сохранится, все равно победит.
Ежегодно Украина будет ставать только крепче и помогать другим свободным нациям беречь суверенитет и строить общую безопасность. Украина это может. Может, благодаря тому, что строки и слова из наших фундаментальных государственных документов подтверждаются силой и решимостью наших людей, миллионов украинцев и украинок, для которых воля нашего государства – это их личная воля.
Чествуя украинскую свободу, украинский суверенитет, украинскую силу, мы всегда чествуем наших героев – разных людей, которые сражались и сражаются ради Украины и которым мы обязаны свободой.
Безопасность нашего континента начинается здесь – суверенитетом и силой Украины. Слава Украине!", – рассказал президент.
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