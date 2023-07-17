Мужская сборная Украины по волейболу отказывается играть в ближайших турнирах. Известна причина

Капитан мужской сборной Украины по волейболу Олег Плотницкий на своей странице в фейсбуке заявил, что основной состав национальной команды может пропустить два ближайших турнира. Такое решение он объяснил разногласиями между командой и руководством Федерации волейбола Украины.

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"Нашей командой GOLD GENERATION были обсуждены наши дальнейшие действия в связи с не сотрудничеством ФВУ с членами сборной Украины по волейболу. Мы с полной ответственностью хотим сообщить нашим болельщикам и поклонникам, что на ближайших двух турнирах сборной, команда может быть представлена не в полном составе", - написал Плотницкий.

Заявление в полной мере не открывает сути конфликта. Журналист Иван Вербицкий пишет, что дело в премиальных.

"У людей закружились головы. Они - голден генерайшен. Они требуют уже и сейчас премиальных, им не нравится, что сборы организованы в Варшаве, а не в Риге. И - о ужас - от гостиницы в спортзал нужно ездить на автобусе, а не ходить ", – пишет Вербицкий в фейсбке.

Также он напоминает, что часть этого состава после 2014 года выступала в РФ.

"И это люди, добрая половина из которых выступала в россии, а те, кто не выступали, в интервью мне в 2019-м, на пятом году войны, открыто говорили, что не исключают возможности там сыграть. Мол, спортвнеполитики. Теперь они патриоты. В первом предложении благодарят ВСУ. Эфемерное ВСУ, в котором борются не такие же люди, как они. А какой-то робот, ВСУ. Люди, которые рискуют жизнью, пока пи***ки, имеющие хорошие клубные контракты и уехавшие из страны во время общей мобилизации благодаря тому, что они спортсмены, терроризируют Национальную федерацию за призовые, которые еще не поступили из ЕКВ. И за то, что им ху**во в Варшаве. На Родине главного тренера, в Риге, им было бы лучше", – сообщил журналист.

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Среди игроков, которые в последнее время играли за сборную Украины, после 2014-го на России выступали Максим Дрозд ("Дагестан"), Теременко ("Белогорье"), Щитков ("Тюмень" и "Динамо"), Ковалев ("Газпром-Югра"), Ерещенко ("Енисей"), Виецкий ("АСК"). Издание Главком в 2019-м сообщало, что сам Олег Плотницкий репостил на своей странице в фейсбуке информацию, что он может продолжить карьеру в "Зените" из Санкт-Петербурга.

От ФВУ на данный момент реакции еще не поступало.

Ближайший волейбольный турнир, на котором должна была стартовать сборная Украины, будет сыгран уже 27-30 июля – это будут матчи турнира претендентов на выход в Лигу наций. На конец августа запланированы игры чемпионата Европы.