NaVi проиграли Heroic в рамках BLAST Premier: Fall Groups 2023
Первое поражение в обновленном составе
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В период с 13-го по 23-е июля в Копенгагене проходит турнир по CS:GO - BLAST Premier: Fall Groups 2023. Команды борются за призовой фонд в размере 177 500 долларов.
Команда украинского киберспортивного клуба Natus Vincere проиграла Heroic. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась не в пользу "рожденных побеждать" - 0:2 (9:16 на Mirage и 10:16 на Inferno).
Таким образом, команда Александра "s1mple" Костылева сыграет следующий матч на турнире против победителя пары BIG - Astralis.
Запись поединка между NaVi и Heroic
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