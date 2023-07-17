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NaVi проиграли Heroic в рамках BLAST Premier: Fall Groups 2023

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Первое поражение в обновленном составе

NaVi проиграли Heroic в рамках BLAST Premier: Fall Groups 2023

Telegram Natus Vincere

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В период с 13-го по 23-е июля в Копенгагене проходит турнир по CS:GO - BLAST Premier: Fall Groups 2023. Команды борются за призовой фонд в размере 177 500 долларов.

Команда украинского киберспортивного клуба Natus Vincere проиграла Heroic. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась не в пользу "рожденных побеждать" - 0:2 (9:16 на Mirage и 10:16 на Inferno).

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Таким образом, команда Александра "s1mple" Костылева сыграет следующий матч на турнире против победителя пары BIG - Astralis.

Запись поединка между NaVi и Heroic

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В статье: Natus Vincere
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