ВСУ поразили 20 артиллерийских систем россиян на огневых позициях, авиация нанесла 15 ударов
За сутки произошло 28 боевых столкновений
Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке понедельника, 17 июля, сообщает, что авиация сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян, 1 из которых – по зенитно-ракетному комплексу врага.
Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ в течение суток поразили район сосредоточения живой силы, 20 артиллерийских средств на огневых позициях, 2 средства противовоздушной обороны и 2 станции РЭБ оккупантов.
Но и россияне за прошедшие сутки нанесли 11 ракетных и 49 авиационных ударов, совершили 48 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак пострадали мирные люди, повреждения получили жилые дома, хозяйственные и административные здания, а также частный автомобильный транспорт.
Армия РФ и дальше сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – за прошедшие сутки произошло 28 боевых столкновений.
В частности, оккупанты вели безуспешные наступательные действия южнее Масютовки Харьковской области (Купянское направление), восточнее Веселого Донецкой области (Лиманское),
в районах Орехово-Василовки, Григоровки и Ивановского (Бахмутское). Также россияне предприняли попытки восстановить утраченное положение северо-западнее Курдюмовки и в северной части Старомайорского, успеха не имели.
На Запорожском и Херсонском направлениях россияне сосредоточивают основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения украинских войск. В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
Популярное сейчас
- "Крымский мост – конструкция лишняя". В ГУР отреагировали на обрушение пролета, появились новые фото
- Не заметили соперника. Динамо - Арис 4:0. Обзор матча и видео голов
- Официально: Бускетс присоединился к Месси в Интер Майами
- Украинские пограничники зафиксировали движение большой колонны вагнеровцев в Беларуси
- Звезда Ман Сити замечен в Греции в компании претендентки на титул Мисс Италия. ФОТО
- Мбаппе посетил родное село отца в Камеруне. С ним была военизированная охрана