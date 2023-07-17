ВСУ поразили 20 артиллерийских систем россиян на огневых позициях, авиация нанесла 15 ударов

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке понедельника, 17 июля, сообщает, что авиация сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян, 1 из которых – по зенитно-ракетному комплексу врага.

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ в течение суток поразили район сосредоточения живой силы, 20 артиллерийских средств на огневых позициях, 2 средства противовоздушной обороны и 2 станции РЭБ оккупантов.

Но и россияне за прошедшие сутки нанесли 11 ракетных и 49 авиационных ударов, совершили 48 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак пострадали мирные люди, повреждения получили жилые дома, хозяйственные и административные здания, а также частный автомобильный транспорт.

Армия РФ и дальше сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – за прошедшие сутки произошло 28 боевых столкновений.

В частности, оккупанты вели безуспешные наступательные действия южнее Масютовки Харьковской области (Купянское направление), восточнее Веселого Донецкой области (Лиманское),

в районах Орехово-Василовки, Григоровки и Ивановского (Бахмутское). Также россияне предприняли попытки восстановить утраченное положение северо-западнее Курдюмовки и в северной части Старомайорского, успеха не имели.

На Запорожском и Херсонском направлениях россияне сосредоточивают основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения украинских войск. В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.