  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В пункте артиллерия – самые высокие цифры. Генштаб – о потерях россиян за 16 июля
В тренде

В пункте артиллерия – самые высокие цифры. Генштаб – о потерях россиян за 16 июля

Общие новости
(3 голосов)

+620

В пункте артиллерия – самые высокие цифры. Генштаб – о потерях россиян за 16 июля

Zelenskiy Official

Новина українською

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.07.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 238300 (+620) человек ликвидировано,
  • танков – 4115 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин – 8034 (+8) ед,
  • артиллерийских систем – 4504 (+23) ед,
  • РСЗО – 685 (+4) ед,
  • средства ПВО – 428 (+3) ед,
  • самолетов – 315 (+0) ед,
  • вертолетов – 310 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3828 (+8),
  • крылатые ракеты – 1273 (+0),
  • корабли / катера – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 7059 (+15) ед,
  • специальная техника – 677 (+11).

Данные уточняются.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 из которых – по зенитно-ракетному комплексу противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили район сосредоточения живой силы, 20 артиллерийских средств на огневых позициях, 2 средства противовоздушной обороны и 2 станции РЭБ оккупантов.

По теме
yellow-arrow
Фанаты ПСЖ обещают "отрезать три пальца" Влаховичу, если он переедет в Париж
yellow-arrow
РФ заявила, что Крымский мост атаковала Украина. В СБУ опубликовали интересный пост в стихах
yellow-arrow
В ОК Юг заявили, что события на Крымском мосту могут быть провокацией. У источников СМИ в СБУ – другая информация
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Генштаб ЗСУ война с россией генштаб
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде