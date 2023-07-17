В пункте артиллерия – самые высокие цифры. Генштаб – о потерях россиян за 16 июля
+620
Zelenskiy Official
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.07.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 238300 (+620) человек ликвидировано,
- танков – 4115 (+8) ед,
- боевых бронированных машин – 8034 (+8) ед,
- артиллерийских систем – 4504 (+23) ед,
- РСЗО – 685 (+4) ед,
- средства ПВО – 428 (+3) ед,
- самолетов – 315 (+0) ед,
- вертолетов – 310 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3828 (+8),
- крылатые ракеты – 1273 (+0),
- корабли / катера – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 7059 (+15) ед,
- специальная техника – 677 (+11).
Данные уточняются.
Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 из которых – по зенитно-ракетному комплексу противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили район сосредоточения живой силы, 20 артиллерийских средств на огневых позициях, 2 средства противовоздушной обороны и 2 станции РЭБ оккупантов.
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