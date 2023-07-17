"Крымский мост – конструкция лишняя". В ГУР отреагировали на обрушение пролета, появились новые фото

В ночь с 16 на 17 июля в Крыму слышали взрывы, гауляйтеры полуострова заявили о "чрезвычайном происшествии" на незаконном сооружении под названием Крымский мост. Известно, что было повреждено дорожное полотно, это подтверждают опубликованные фотографии. Автомобильное движение оккупанты остановили, движение железнодорожного транспорта россияне пообещали восстановить в ближайшее время.

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Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в комментарии Суспільному отметил, что его ведомство не комментирует причины событий на Крымском мосту: