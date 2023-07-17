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"Крымский мост – конструкция лишняя". В ГУР отреагировали на обрушение пролета, появились новые фото

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Появились фото под более красивым ракурсом

"Крымский мост – конструкция лишняя". В ГУР отреагировали на обрушение пролета, появились новые фото

россми

Новина українською

В ночь с 16 на 17 июля в Крыму слышали взрывы, гауляйтеры полуострова заявили о "чрезвычайном происшествии" на незаконном сооружении под названием Крымский мост. Известно, что было повреждено дорожное полотно, это подтверждают опубликованные фотографии. Автомобильное движение оккупанты остановили, движение железнодорожного транспорта россияне пообещали восстановить в ближайшее время.

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Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в комментарии Суспільному отметил, что его ведомство не комментирует причины событий на Крымском мосту:

"Можно лишь процитировать слова руководителя ГУР Кирилла Буданова о том, что "Крымский мост – конструкция там лишняя".

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В статье: ГУР Крымский мост Андрей Юсов война с россией
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Источник:
t.me/suspilnenews

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