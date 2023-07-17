РФ заявила, что Крымский мост атаковала Украина. В СБУ опубликовали интересный пост в стихах

Т.н. глава парламента Крыма Владимир Константинов высказался о "ЧП" на Крымском мосту, его цитируют российские СМИ:

"Сегодня ночью террористический режим Киева совершил новое преступление, атаковал Крымский мост. В Киеве не могли не знать, что автомобильная часть перехода, исключительно гражданский объект. Но террористов это никогда не останавливало. Не остановит и впредь. Их может остановить только лишение физической возможности нанесения таких ударов, а также неотвратимость возмездия за каждый такой удар".

Предположительно момент взрыва на Крымском мосту опубликовал пророссийский канал Romanov_92:

Тем временем пресс-служба СБУ тегнула свою же публикацию от 8 октября, когда обвал пролета на Крымском мосту произошел впервые, и опубликовала новый пост: