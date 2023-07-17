Десятки площадок от партнеров. В Воздушных силах рассказали о деталях обучения пилотов ВСУ на F-16
Подготовку будет проходить также и технический персонал
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Партнеры Киева по авиационной коалиции выделили для подготовки украинских пилотов десятки площадок. Об этом сообщил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.
"Первая группа пилотов – это первая волна, которая поедет на переобучение, потом вторая и так далее. Это те пилоты, которые уже будут проходить непосредственную подготовку с инструкторами в разных странах, которые нам предоставили площадки. Речь идет о десятках. Ждем, чтобы первая группа выехала, следом будет вторая".
"Украина не может отправить на обучение сразу всех пилотов, которые должны пройти переподготовку. Получать сами самолеты, видимо, будем тоже не сразу тремя эскадрильями... Посмотрим, как будут приниматься решения в рамках авиационной коалиции. Технический персонал? Он тоже будет проходить подготовку. Там немного другая программа".
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