  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В Минобороны рассказали, сколько кв. км. территории освободили ВСУ за неделю на востоке и юге
В тренде

В Минобороны рассказали, сколько кв. км. территории освободили ВСУ за неделю на востоке и юге

Общие новости
(2 голосов)

Доклад Маляр

В Минобороны рассказали, сколько кв. км. территории освободили ВСУ за неделю на востоке и юге

Zelenskiy Official

Новина українською

В течение прошлой недели (10-16 июля) ВСУ в рамках наступления освободили на востоке и юге почти 18 квадратных километров территории. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Читайте также"В Бахмуте враг находится в ловушке". Сырский показал, как ВСУ выбивают россиян с позиций

Силы обороны на юге за время наступления освободили почти 180 квадратных километров. Там наступление, по словам Маляр, продолжается на Мелитопольском и Бердянском направлениях. В течение прошлой недели на этих направлениях ежедневно были определенные успехи и было освобождено почти 11 кв. км территории.

На востоке, как отметила Маляр, за прошедшую неделю ВСУ освободили территорию в 7 квадратных километров. Украинские бойцы улучшили оперативное (тактическое) положение и выровняли линию фронта на Бахмутском направлении. ВСУ за время наступления на Бахмутском направлении освободили более 30 квадратных километров территории.

По словам Маляр, в целом освобожденная площадь за время наступления уже составляет 210,5 квадратных километров.

По теме
yellow-arrow
Россия заявила о прекращении действия зернового соглашения
yellow-arrow
Десятки площадок от партнеров. В Воздушных силах рассказали о деталях обучения пилотов ВСУ на F-16
yellow-arrow
Рейтинг WTA. Свитолина поднялась на 49 позиций, Цуренко – на 14
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ВСУ Анна Маляр война с россией контрнаступление
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде