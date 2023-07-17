В Минобороны рассказали, сколько кв. км. территории освободили ВСУ за неделю на востоке и юге

В течение прошлой недели (10-16 июля) ВСУ в рамках наступления освободили на востоке и юге почти 18 квадратных километров территории. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Силы обороны на юге за время наступления освободили почти 180 квадратных километров. Там наступление, по словам Маляр, продолжается на Мелитопольском и Бердянском направлениях. В течение прошлой недели на этих направлениях ежедневно были определенные успехи и было освобождено почти 11 кв. км территории.

На востоке, как отметила Маляр, за прошедшую неделю ВСУ освободили территорию в 7 квадратных километров. Украинские бойцы улучшили оперативное (тактическое) положение и выровняли линию фронта на Бахмутском направлении. ВСУ за время наступления на Бахмутском направлении освободили более 30 квадратных километров территории.

По словам Маляр, в целом освобожденная площадь за время наступления уже составляет 210,5 квадратных километров.