Россия заявила о прекращении действия зернового соглашения
В ближайшее время страна-агрессор обещает "детальные разъяснения"
Дніпропетровська ОДА
Пресс-секретарь президента российской федерации Дмитрий Песков заявил, что договоренности по "зерновой сделке" фактически прекращены, она остановлена. По его словам, Россия незамедлительно вернется к соглашению, как только касающиеся ее договоренности будут выполнены.
Российская федерация сегодня, 17 июля, официально уведомила Турцию и Украину, а также секретариат ООН о возражении против продления зерновой сделки, заявила в комментарии пропагандистским СМИ представитель российского МИД Захарова.
В ближайшее время россияне обещают опубликовать детальные разъяснения своей позиции по "зерновой сделке".
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