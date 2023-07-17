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Россия заявила о прекращении действия зернового соглашения

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В ближайшее время страна-агрессор обещает "детальные разъяснения"

Россия заявила о прекращении действия зернового соглашения

Дніпропетровська ОДА

Новина українською

Пресс-секретарь президента российской федерации Дмитрий Песков заявил, что договоренности по "зерновой сделке" фактически прекращены, она остановлена. По его словам, Россия незамедлительно вернется к соглашению, как только касающиеся ее договоренности будут выполнены.

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Российская федерация сегодня, 17 июля, официально уведомила Турцию и Украину, а также секретариат ООН о возражении против продления зерновой сделки, заявила в комментарии пропагандистским СМИ представитель российского МИД Захарова.

В ближайшее время россияне обещают опубликовать детальные разъяснения своей позиции по "зерновой сделке".

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В статье: Мария Захарова зерно дмитрий песков война с россией зерновой коридор
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