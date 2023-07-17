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"С террористами невозможно бороться санкциями". Бывший президент РФ Медведев после подрыва Крымского моста выдал очень странную речь

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(1 голосов)

Это он про кого?

"С террористами невозможно бороться санкциями". Бывший президент РФ Медведев после подрыва Крымского моста выдал очень странную речь

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Бывший президент РФ Дмитрий Медведев после очередного "хлопка" в районе Крымского моста и его частичного разрушения на своей странице в телеграм заявил, что с террористами невозможно бороться санкциями и предложил уничтожать руководство террористических формирований.

"Мировой и наш собственный опыт показывает, что с террористами невозможно бороться международными санкциями, запугиванием или увещеваниями.

Они понимают только язык силы.

Только персональные и совсем негуманные методы.

Поэтому надо взрывать их собственные дома и дома их родственников. Искать и ликвидировать их подельников, отказываясь от пресной идеи судебного процесса над ними. Но главное – уничтожать высшее руководство террористических формирований, в каких щелях бы эти насекомые ни прятались.

Это трудно, но возможно", - написал Медведев.

Заметим, что со слов политика не совсем понятно, имеет ли он ввиду Россию, где нужно бороться с терроризмом, или какую-то другую страну. Ранее он уже заявлял, что в истории ещё не было такого, чтобы самый большой арсенал ядерного оружия, который находится в РФ, "находился под управлением бандитов".

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В статье: Крымский мост война с россией
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Комментарии (1)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
17.07.2023 в 13:36
Та в запої він, не звертайте увагу. Знову привиділось, що він щось...
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