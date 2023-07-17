"С террористами невозможно бороться санкциями". Бывший президент РФ Медведев после подрыва Крымского моста выдал очень странную речь

Бывший президент РФ Дмитрий Медведев после очередного "хлопка" в районе Крымского моста и его частичного разрушения на своей странице в телеграм заявил, что с террористами невозможно бороться санкциями и предложил уничтожать руководство террористических формирований.

"Мировой и наш собственный опыт показывает, что с террористами невозможно бороться международными санкциями, запугиванием или увещеваниями. Они понимают только язык силы. Только персональные и совсем негуманные методы. Поэтому надо взрывать их собственные дома и дома их родственников. Искать и ликвидировать их подельников, отказываясь от пресной идеи судебного процесса над ними. Но главное – уничтожать высшее руководство террористических формирований, в каких щелях бы эти насекомые ни прятались. Это трудно, но возможно", - написал Медведев.