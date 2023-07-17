В Турции и РФ еще раз высказались о зерновом соглашении. Эрдоган анонсировал диалог с Путиным

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что намерен обсудить зерновую сделку в ходе ожидающегося визита президента рф путина в Стамбул.

Он отметил, что зерновая инициатива "вошла в историю как важный дипломатический успех", так как препятствовала продовольственному кризису. По информации турецких СМИ, Эрдоган выразил надежду на продление соглашения без перерывов. Президент Турции считает, что путин "хочет продления зерновой сделки, несмотря на сделанное сегодня Россией заявление".

"Мы прилагаем все усилия, чтобы конфликты между Россией и Украиной не стали причиной еще большей драмы. Мой министр иностранных дел проведет переговоры с коллегой, и мы проведем наши встречи, как только вернусь в страну после турне по странам Персидского залива. Когда мы встретимся в августе, у нас будет возможность обсудить эти вопросы".

Эрдоган отметил, что за период действия сделки было отгружено более 33 миллионов тонн зерна. Ранее пресс-секретарь путина Песков заявил, что позиция РФ по "зерновой сделке" была заявлена еще до атаки по Крымскому мосту, поэтому последние события на решение Москвы якобы не повлияли.

Добавим, что российские СМИ перекрутили цитату первоисточника, опустив уточнение о "дипломатическом успехе" – в представлении оккупантов Эрдоган просто сказал, что "зерновая сделка" вошла в историю.

В то же время МИД России сделал еще несколько комментариев о зерновой сделке. По словам оккупантов, соглашение прекращает функционирование с 18 июля, совместный координационный центр в Стамбуле будет расформирован. Россия отзывает "гарантии безопасности судоходства, сворачивает морской гуманитарный коридор в северо-западной акватории Черного моря". Также страна-агрессор "восстанавливает режим временно опасного района в северо-западной акватории Черного моря".