  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В Турции и РФ еще раз высказались о зерновом соглашении. Эрдоган анонсировал диалог с Путиным
В тренде

В Турции и РФ еще раз высказались о зерновом соглашении. Эрдоган анонсировал диалог с Путиным

Общие новости
(1 голосов)

Есть ли у соглашения будущее?

В Турции и РФ еще раз высказались о зерновом соглашении. Эрдоган анонсировал диалог с Путиным

ДОР

Новина українською

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что намерен обсудить зерновую сделку в ходе ожидающегося визита президента рф путина в Стамбул.

Он отметил, что зерновая инициатива "вошла в историю как важный дипломатический успех", так как препятствовала продовольственному кризису. По информации турецких СМИ, Эрдоган выразил надежду на продление соглашения без перерывов. Президент Турции считает, что путин "хочет продления зерновой сделки, несмотря на сделанное сегодня Россией заявление".

"Мы прилагаем все усилия, чтобы конфликты между Россией и Украиной не стали причиной еще большей драмы. Мой министр иностранных дел проведет переговоры с коллегой, и мы проведем наши встречи, как только вернусь в страну после турне по странам Персидского залива. Когда мы встретимся в августе, у нас будет возможность обсудить эти вопросы".

Эрдоган отметил, что за период действия сделки было отгружено более 33 миллионов тонн зерна. Ранее пресс-секретарь путина Песков заявил, что позиция РФ по "зерновой сделке" была заявлена еще до атаки по Крымскому мосту, поэтому последние события на решение Москвы якобы не повлияли.

Добавим, что российские СМИ перекрутили цитату первоисточника, опустив уточнение о "дипломатическом успехе" – в представлении оккупантов Эрдоган просто сказал, что "зерновая сделка" вошла в историю.

В то же время МИД России сделал еще несколько комментариев о зерновой сделке. По словам оккупантов, соглашение прекращает функционирование с 18 июля, совместный координационный центр в Стамбуле будет расформирован. Россия отзывает "гарантии безопасности судоходства, сворачивает морской гуманитарный коридор в северо-западной акватории Черного моря". Также страна-агрессор "восстанавливает режим временно опасного района в северо-западной акватории Черного моря".

Читайте такжеРоссия заявила о прекращении действия зернового соглашения

По теме
yellow-arrow
Взрыв на Крымском мосту: СК РФ расследует "теракт", а Песков грозится выполнить "все цели СВО"
yellow-arrow
В Краснодарском крае РФ упал российский штурмовик Су-25. ВИДЕО
yellow-arrow
Алексей Середа и Кирилл Болюх добыли лицензию на Олимпиаду-2024
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Владимир Путин Реджеп Тайип Эрдоган зерно война с россией зерновой коридор
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
medyatava.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде