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От 454 гривен. Билеты на бой Усик – Дюбуа раскупили за три часа

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От 454 гривен. Билеты на бой Усик – Дюбуа раскупили за три часа

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Билеты на бой между Александром Усиком и Дэниелом Дюбуа сегодня поступили в продажу и уже почти все распроданы.

На официальной странице Александра Усика у телеграм вчера был анонс о старте продаж в понедельник в 12:00. Однако через три часа после начала продаж почти не осталось свободных мест.

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Самые дешевые пропуска на бой можно было приобрести за 49 злотых, что по нынешнему курсу составляет 454 гривны. Самые дорогие билеты продавались за 92 675 гривен (9999 злотых).

Напомним, что поединок между Усиком и Дюбуа пройдет во Вроцлаве на местном футбольном стадионе. Бой состоится 26 августа и должен начаться в 21:00.

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В статье: Александр Усик Дэниэл Дюбуа
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