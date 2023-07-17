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Алексей Середа и Кирилл Болюх добыли лицензию на Олимпиаду-2024

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В прыжках в воду с 10 метровой вышки украинцы показали отличный результат

Алексей Середа и Кирилл Болюх добыли лицензию на Олимпиаду-2024

Фото: Getty Images

Новина українською

Украина получила первую лицензию на Олимпийские игры-2024 в прыжках в воду благодаря Алексею Середе и Кириллу Болюху.

Среда и Болюх соревнуются на чемпионате мира по водным видам спорта, который стартовал 14 июля в японской Фукуоке.

Украинские прыгуны должны были закончить финал в топ-3, чтобы получить олимпийские лицензии. В финале же Среда и Болюх получили место в топ-3.

Перед заключительным раундом скачков украинцы шли на втором месте и в итоге смогли удержаться в медалях.

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В статье: Олимпиада-2024
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Источник:
Суспільне Спорт

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