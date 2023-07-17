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В Краснодарском крае РФ упал российский штурмовик Су-25. ВИДЕО

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Самолет упал недалеко от берега в Азовском море

В Краснодарском крае РФ упал российский штурмовик Су-25. ВИДЕО

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В российском Краснодарском крае упал самолет, предположительно Су-25.

Об этом сообщает Baza.

"По предварительным данным, штурмовик упал в районе Ейского лимана - это залив в Азовском море рядом с Ейском", - говорится в сообщении.

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По данным Baza, штурмовик Су-25 совершал тренировочный полет и упал неподалеку аэродрома.

"Спасатели достали упавшего летчика Су-25. Он жив, ему оказывают помощь. В то же время упавший штурмовик торчит из воды — в районе падения мелко и самолет не пошел на глубину", - добавили там.

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В статье: война с россией
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