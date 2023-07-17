Взрыв на Крымском мосту: СК РФ расследует "теракт", а Песков грозится выполнить "все цели СВО"

Следственный комитет РФ дело о взрывах на Крымском мосту начал по статье о терракте, пишут росСМИ. Пресс-секретарь президента страны-террористки Дмитрий Песков также уже прокомментировал случившееся.

В "Антитеррористичесеом комитете" РФ утверждают, что незаконно построенный россиянами мост атаковали двумя надводными дронами. Следователи пытаются выяснить, кто из украинских спецслужб и военных "причастны к терракту на мосту".

В свою очередь те, кого оккупанты называют "местными властями" Крыма уверяют, якобы ремонт моста займет всего "месяц или чуть больше".

Дмитрий Песков также не смог удержаться от комментариев по поводу обрушения моста. По его словам, ответом на столь неприятные для россиян события "в конечной перспективе станет достижение всех целей СВО (так в России называют войну, - прим.)".

"Мы знаем причину и мы знаем тех, кто стоит за этим терактом. Произошедшее потребует от всех, кто обеспечивает безопасность, собранности и дальнейшей работы. О каких-то иных мерах в настоящий момент разговор не велся", – заявил Песков.

Напомним, что в понедельник, 17 июля, около 4:00 упал пролет Крымского моста. Перед этим в районе незаконно построенной конструкции раздались взрывы. По словам оккупационного "глава" Крыма Сергея Аксенова, там "произошло чрезвычайное событие в районе 145 опоры".

По данным СМИ, за этими событиями стоят Служба безопасности Украины и Военно-морские Силы, которые разработали и провели спецоперацию.