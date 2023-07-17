Отреклась от армии РФ и Путина: Исинбаева уехала жить в Испанию и начала публично оправдываться

Одна из самых известных российских спортсменок Елена Исинбаева, поддерживающая кровавую войну в Украине, ответила на информацию о том, что она покинула свою родину и переехала жить в Испанию. По словам олимпийской чемпионки, в сети опубликовали фейковую информацию о ней.

"До 2018 года я выступала за ЦСКА и была отмечена высокими наградами и званиями за выдающиеся спортивные достижения.

Те звания, о которых сегодня говорят, носят номинальный характер, потому что я не нахожусь и никогда не находилась на службе в Вооруженных силах РФ. Так же как никогда не была депутатом госдумы или членом какой-либо партии. Мое призвание – спорт.

С 2016 года я член Международного олимпийского комитета, где активно работаю со своими коллегами, выдающимися спортсменами со всего мира, во благо развития спорта и Олимпийского движения.

Была временная пауза в работе, МОК понадобилось время во всем разобраться. Сегодня я с радостью могу сообщить, что уже в сентябре 2023 возобновляю свою международную деятельность в МОК, поскольку в отношении меня у МОК нет никаких сомнений, и ни под какие статьи и санкции я не попадаю.

Друзья, обращаюсь ко всем, кто распространяет фейковые статьи и информацию: Я человек мира, всегда был и им останусь.

Живу там, где работаю, им то, что люблю, общаюсь с теми, кого ценю и уважаю. Я всегда верила и буду верить в лучшие стороны каждого человека, даже тех людей, которые "готовы бросить камень у меня сегодня" только потому, что кто-то где-то сказал, написал или распространил фото 10-летней давности, не имеющие никакой связи с подлинной реальностью.

Запомните: зависть — разрушающее чувство", – сказала Исинбаева.