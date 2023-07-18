Акцент на артиллерию россиян. Генштаб ‒ о потерях оккупантов за 17 июля
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Генштаб
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.07.23 ориентировочно составили:
- личного состава ‒ около 239010 (+710) человек ликвидировано,
- танков ‒ 4119 (+4) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 8051 (+17) ед,
- артиллерийских систем ‒ 4542 (+38) ед,
- РСЗО ‒ 689 (+4) ед,
- средства ПВО ‒ 428 (+0) ед,
- самолетов ‒ 315 (+0) ед,
- вертолетов ‒ 310 (+0) ед,
- БПЛА оперативно‒тактического уровня ‒ 3839 (+11),
- крылатые ракеты ‒ 1273 (+0),
- корабли / катера ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 7086 (+27) ед,
- специальная техника ‒ 677 (+0).
Данные уточняются.
Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники. Также нашими защитниками было уничтожено 3 ударных БпЛА противника типа "Шахед-136" и 6 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня. Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили район сосредоточения живой силы противника, две тяжелых огнеметных системы залпового огня ТОС-1А "Солнцепёк", 27 артиллерийских средств на огневых позициях, склад боеприпасов и станцию РЭБ оккупантов.
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