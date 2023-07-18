Акцент на артиллерию россиян. Генштаб ‒ о потерях оккупантов за 17 июля

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.07.23 ориентировочно составили:

личного состава ‒ около 239010 (+710) человек ликвидировано,

танков ‒ 4119 (+4) ед,

боевых бронированных машин ‒ 8051 (+17) ед,

артиллерийских систем ‒ 4542 (+38) ед,

РСЗО ‒ 689 (+4) ед,

средства ПВО ‒ 428 (+0) ед,

самолетов ‒ 315 (+0) ед,

вертолетов ‒ 310 (+0) ед,

БПЛА оперативно‒тактического уровня ‒ 3839 (+11),

крылатые ракеты ‒ 1273 (+0),

корабли / катера ‒ 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 7086 (+27) ед,

специальная техника ‒ 677 (+0).

Данные уточняются.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники. Также нашими защитниками было уничтожено 3 ударных БпЛА противника типа "Шахед-136" и 6 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня. Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили район сосредоточения живой силы противника, две тяжелых огнеметных системы залпового огня ТОС-1А "Солнцепёк", 27 артиллерийских средств на огневых позициях, склад боеприпасов и станцию РЭБ оккупантов.