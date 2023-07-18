Ночью враг атаковал Калибрами и Шахедами юг Украины. Сбить все цели не удалось – есть попадание
Пожар уже потушили
Zelenskiy Official
В ночь с 17 на 18 июля враг атаковал юг Украины. Несколько волн ударных дронов были направлены на выявление и истощение сил противовоздушной обороны. После того из акватории Черного моря по Одессе оккупантами было выпущено 6️ "Калибров".
Все ракеты были уничтожены силами противовоздушной обороны, как отметили в ОК "Юг". Обломками сбитых ракет и взрывной волной от сбивания повреждены объекты портовой инфраструктуры, несколько частных домовладений. В собственном доме ранения получил пожилой мужчина, он госпитализирован.
Также 21 "Shahed-136" ПВО уничтожила на подлете с моря в Одесской области, еще 4 – в небе над Николаевской областью.
В Николаеве произошло попадание в объект промышленности, произошло возгорание. Пожар оперативно потушили, обошлось без пострадавших.
Также силы ПВО ночью сбили один "Шахед" над Днепропетровской областью.
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