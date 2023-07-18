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Ночью враг атаковал Калибрами и Шахедами юг Украины. Сбить все цели не удалось – есть попадание

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(1 голосов)

Пожар уже потушили

Ночью враг атаковал Калибрами и Шахедами юг Украины. Сбить все цели не удалось – есть попадание

Zelenskiy Official

Новина українською

В ночь с 17 на 18 июля враг атаковал юг Украины. Несколько волн ударных дронов были направлены на выявление и истощение сил противовоздушной обороны. После того из акватории Черного моря по Одессе оккупантами было выпущено 6️ "Калибров".

Все ракеты были уничтожены силами противовоздушной обороны, как отметили в ОК "Юг". Обломками сбитых ракет и взрывной волной от сбивания повреждены объекты портовой инфраструктуры, несколько частных домовладений. В собственном доме ранения получил пожилой мужчина, он госпитализирован.

Также 21 "Shahed-136" ПВО уничтожила на подлете с моря в Одесской области, еще 4 – в небе над Николаевской областью.

В Николаеве произошло попадание в объект промышленности, произошло возгорание. Пожар оперативно потушили, обошлось без пострадавших.

Также силы ПВО ночью сбили один "Шахед" над Днепропетровской областью.

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В статье: ОК Юг ОК Південь Shahed-136 ПВО ППО война с россией Калибр
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Источник:
t.me/mykolaivskaODA

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Комментарии (1)
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fanatSD (донецк)
18.07.2023 в 08:41
ответ плешивого пи...а за крымский мост
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