В Воздушных силах рассказали, сколько ракет и дронов удалось сбить во время ночной атаки, и откуда россияне их запускали

В ночь на 18 июля противник атаковал с южного направления шестью крылатыми ракетами "Калибр" и 36 ударными дронами типа "Shahed", уточнили в Воздушных силах. Пуски "Калибров" осуществлялись предположительно с российского фрегата "Адмирал Эссен", "шахедов" – из района полигона Чауда (Крым).

Силами и средствами Воздушных Сил уничтожено шесть "Калибров", 31 вражеский ударный дрон "Shahed-136/131" и один разведывательный БпЛА. Крылатые ракеты "Калибр" и подавляющее большинство дронов-камикадзе уничтожено на юге – в Одесской и Николаевской областях, остальные ударные БпЛА поражены в Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областях.

За прошедшие сутки 17 июля противовоздушной обороной уничтожено три ударных БпЛА типа "шахед", один "Ланцет" и девять разведывательных беспилотников оперативно-тактического уровня. За текущие и минувшие сутки авиация Воздушных Сил нанесла до 15 групповых авиационных ударов по российским оккупантам.