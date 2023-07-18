В Генштабе рассказали о ситуации на фронте, в Минобороны – о причинах активизации РФ на Купянском направлении

Украинские войска имеют успех в наступлении на двух направлениях на юге, об этом сообщил спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев. Речь идет о направлениях Малая Токмачка – Новопокровка и Большая Новоселка – Урожайное, там Силы обороны имели успех, они закрепляются на достигнутых рубежах.

Вместе с тем, на Бахмутском направлении украинские военные продолжают вести наступательные действия севернее и южнее города Бахмут. Противник оказывает мощное сопротивление, продолжаются тяжелые бои, как рассказал спикер на брифинге Military Media Center.

Генерал-полковник и командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Сырский отметил, что Силы обороны продолжают выполнять задачи на Восточном направлении. Ситуация сложная, но контролируемая. Враг перебрасывает резервы на Бахмутское направление, пытаясь остановить украинское продвижение. В то же время, как известно, противник сосредоточил свои основные силы на Купянском направлении, где украинские воины держат оборону.

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Заместитель министра обороны Анна Маляр добавила, что после поражения в Киеве Кремль поставил своим военным задачу выйти на границы Донецкой и Луганской областей. Как только ВСУ перехватывают оперативную инициативу и начинают продвигаться вперед, враг сразу активизируется на дополнительных направлениях, чтобы отвлечь и оттянуть туда Силы обороны.

По словам Маляр, россияне запаниковали от украинского продвижения на Бахмутском направлении. Почти все господствующие высоты вокруг города Силы обороны заняли. Именно поэтому враг двинулся на отвлекающее Купянское направление, как уже не раз делал, но безуспешно. Идут бои.