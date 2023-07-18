Россиянин кинул коктейль Молотова в мавзолей Ленина

Вечером 17 июля некий 37-летний Константин Стачуков, накануне своего дня рождения, пришел на Красную площадь в Москве и бросил бутылку с зажигательной смесью в сторону Мавзолея Ленина. Бутылка разбилась о брусчатку и воспламенилась после попадания в ограду, сообщают российские СМИ.

Мужчину задержали сотрудники МВД, на него было возбуждено административное дело по статье "неповиновение законному требованию сотрудника полиции". Сообщается, что он будет доставлен в суд. Сам Мавзолей не получил повреждений.

Во время задержания мужчина, по данным пропагандистов, якобы находился в неадекватном состоянии и оказывал полицейским сопротивление.