Украинские защитники имеют преимущество в боях за Старомайорское

Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях и имеют преимущество в боях за населенный пункт Старомайорское (Донецкая область). Об этом сообщил спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Украины Таврического направления майор Валерий Шершень во время онлайн-брифинга в Military Media Center.

На этих направлениях Силы обороны закрепляются на достигнутых рубежах, проводят аэроразведку, предпринимают меры по разминированию местности и контрбатарейной борьбе.

"В зоне усиленного внимания тяжелые бои за населенный пункт Старомайорское к югу от Макаровки по течению реки Мокрые Ялы – здесь преимущество на нашей стороне".

При этом противник продолжает вести безрезультатные штурмы в районах Марьинки и Авдеевки. По словам майора, за минувшие сутки на указанных направлениях произошло 20 боевых столкновений, только в районе города Марьинка зафиксировано 15 тяжелых штурмов.