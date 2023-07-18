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Украинские защитники имеют преимущество в боях за Старомайорское

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Это на юге Донецкой области

Украинские защитники имеют преимущество в боях за Старомайорское

УП

Новина українською

Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях и имеют преимущество в боях за населенный пункт Старомайорское (Донецкая область). Об этом сообщил спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Украины Таврического направления майор Валерий Шершень во время онлайн-брифинга в Military Media Center.

На этих направлениях Силы обороны закрепляются на достигнутых рубежах, проводят аэроразведку, предпринимают меры по разминированию местности и контрбатарейной борьбе.

"В зоне усиленного внимания тяжелые бои за населенный пункт Старомайорское к югу от Макаровки по течению реки Мокрые Ялы – здесь преимущество на нашей стороне".

При этом противник продолжает вести безрезультатные штурмы в районах Марьинки и Авдеевки. По словам майора, за минувшие сутки на указанных направлениях произошло 20 боевых столкновений, только в районе города Марьинка зафиксировано 15 тяжелых штурмов.

"Российские оккупационные войска своими наступательными действиями имеют целью остановить украинское наступление, разрушить наши планы по деоккупации, в частности оттянуть резервные силы в район города Авдеевки и Марьинки и. таким образом, ослабить нашу наступательную мощь".

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В статье: Генштаб ЗСУ война с россией генштаб Military Media Center
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