Мы не можем допустить, чтобы эта война продолжалась еще 500 дней – министр Великобритании

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил во время выступления на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, что мир не может допустить затягивания войны в Украине и призвал президента РФ путина немедленно вывести войска из Украины и разблокировать Черное море для судоходства.

"С момента полномасштабного вторжения России в Украину прошло более 500 дней. Мы не можем допустить, чтобы эта война продолжалась еще 500 дней. План Президента Зеленского из десяти пунктов показал путь вперед. Украина хочет мира. Мы хотим мира. Весь мир хочет мира. Господин путин, верните свои войска домой, закончите эту войну сейчас".

Также Клеверли отметил необходимость продолжить зерновое соглашение, чтобы обеспечить продовольствием уязвимые страны в Африке, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке; предотвратить повышение глобальных цен на продукты.

"19 тысяч украинских детей остаются в российских лагерях – и их родители отчаянно их ищут. Еще 2,5 миллиона украинских мужчин и женщин были депортированы в Россию. Действия России забирают пищу изо рта беднейших людей".

Глава МИД Британии напомнил, что Генассамблея ООН неоднократно призывала к миру, основанному на принципах Устава ООН, а также общем убеждении, что сила не равна праву.