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В Главном управлении разведки объяснили паузу в российских воздушных ударах по Украине

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Не могут быстро восстанавливать потенциал

В Главном управлении разведки объяснили паузу в российских воздушных ударах по Украине

ГУР

Новина українською

Российская федерация накапливает ракеты для новых массированных атак по Украине. Именно так в ГУР МО Украины объяснили паузу во вражеских ударах по городам Украины. Как отметил представитель ГУР Андрей Юсов, оснований, чтобы считать, что РФ откажется от воздушных ударов, пока нет.

"Рашисты вынуждены брать такие паузы, потому что не могут так быстро восстанавливать свой потенциал. Часть ракет летит на территорию Украины прямо с пылу с жару, часть все еще из старых запасов".

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В то же время Юсов отметил, что события, которые в последнее время происходят с логистикой российских войск, приближают победу Украины в войне. В частности, он добавил, что ответственными за взрывы на Крымском мосту является лично президент РФ Путин и сторонники его режима.

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В статье: ГУР Андрей Юсов война с россией ракетная атака
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