В Главном управлении разведки объяснили паузу в российских воздушных ударах по Украине
Не могут быстро восстанавливать потенциал
ГУР
Российская федерация накапливает ракеты для новых массированных атак по Украине. Именно так в ГУР МО Украины объяснили паузу во вражеских ударах по городам Украины. Как отметил представитель ГУР Андрей Юсов, оснований, чтобы считать, что РФ откажется от воздушных ударов, пока нет.
"Рашисты вынуждены брать такие паузы, потому что не могут так быстро восстанавливать свой потенциал. Часть ракет летит на территорию Украины прямо с пылу с жару, часть все еще из старых запасов".
В то же время Юсов отметил, что события, которые в последнее время происходят с логистикой российских войск, приближают победу Украины в войне. В частности, он добавил, что ответственными за взрывы на Крымском мосту является лично президент РФ Путин и сторонники его режима.
Популярное сейчас
- Динамо представило новую форму на следующий сезон – ВИДЕО, ФОТО
- Украинские защитники на БМП Bradley уничтожили за один бой сразу два танка россиян – как это было
- Ночью враг атаковал Калибрами и Шахедами юг Украины. Сбить все цели не удалось – есть попадание
- Спикер ВСУ о наступлении на Бердянск и Мелитополь: Россия подтягивает резервы — это хорошо. Терпение
- С дочерью и собакой. Свитолина показала, как отдыхает после феерического Уимблдона. ФОТО
- Звезда Ман Сити замечен в Греции в компании претендентки на титул Мисс Италия. ФОТО