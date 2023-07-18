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В Мелитополе прогремел мощный взрыв в центре города. Также хлопки слышали в Крыму

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По меньшей мере 5 взрывов в пригороде на Мелитопольском направлении

В Мелитополе прогремел мощный взрыв в центре города. Также хлопки слышали в Крыму

Федоров Телеграм-канал

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Во вторник, 18 июля, местные сообщили о взрывах во временно оккупированном Крыму. Как пишут в сети, сильные взрывы прогремели в Красноперекопске. Оккупационные власти полуострова инцидент не комментировали.

В то же время во временно оккупированных населенных пунктах на Мелитопольском направлении в Запорожской области также прогремели взрывы:

"На Мелитопольском направлении громко. В Мелитополе один мощный взрыв слышали жители центральной части города. В Михайловке жители сообщают о пяти мощных взрывах. Выясняем, что происходит", – отметил мэр Мелитополя Иван Федоров.

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В статье: Иван Федоров бавовна
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Источник:
t.me/ivan_fedorov_melitopol

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