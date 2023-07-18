В Мелитополе прогремел мощный взрыв в центре города. Также хлопки слышали в Крыму
По меньшей мере 5 взрывов в пригороде на Мелитопольском направлении
Федоров Телеграм-канал
Во вторник, 18 июля, местные сообщили о взрывах во временно оккупированном Крыму. Как пишут в сети, сильные взрывы прогремели в Красноперекопске. Оккупационные власти полуострова инцидент не комментировали.
В то же время во временно оккупированных населенных пунктах на Мелитопольском направлении в Запорожской области также прогремели взрывы:
"На Мелитопольском направлении громко. В Мелитополе один мощный взрыв слышали жители центральной части города. В Михайловке жители сообщают о пяти мощных взрывах. Выясняем, что происходит", – отметил мэр Мелитополя Иван Федоров.
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Источник:t.me/ivan_fedorov_melitopol
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