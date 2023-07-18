Сырский раскрыл детали по поводу кассетных боеприпасов – известно, где и когда ВСУ начнут их применять

Командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Сырский дал интервью изданию BBC. Отметим, что дата разговора генерал-полковника с журналистами неизвестна.

"Мы хотели бы получить очень быстрые результаты, но в реальности это практически невозможно".

По его словам, на востоке, как и на юге, местность насыщена минами и оборонительными заграждениями. У россиян много опорных пунктов, поэтому украинское продвижение действительно идет не так быстро, как хотелось бы. Однако Сырский считает, что у ВСУ все же есть одно неоспоримое преимущество:

"Я считаю, что единство нашего военного руководства и доверие солдат друг к другу – это сильная сторона нашей армии".

Это резко контрастирует с российской военной иерархией, которая, судя по всему, страдает от междоусобиц, а старшие офицеры отстраняются от командования, дополнили журналисты.

Для Сырского отвоевание Бахмута, как отмечает BBC в своем тексте, это еще и "вопрос чести":

"Мы потеряли много наших братьев, наших военнослужащих, когда защищали Бахмут... Поэтому мы просто обязаны его вернуть. Взятие города будет иметь не только символическое значение. Бахмут имеет и стратегическое значение – он является воротами в другие ключевые города региона. Наши люди ждут побед. Им нужны маленькие победы".

Сырский подтвердил, что американские кассетные боеприпасы уже прибыли на Украину и будут готовы к применению в течение нескольких дней. Американские гаубицы M777, которые будут стрелять этими снарядами, уже находятся на позициях в районе Бахмута.