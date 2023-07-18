Боевая работа ударного украинского вертолета Ми-24. ВИДЕО

В сети опубликован фрагмент боевой работы экипажа украинского вертолета Ми-24.

На записи запечатлен выход вертолета на позиции для атаки, огонь неуправляемыми ракетами по врагу и отстрел тепловых ловушек.

Где и когда біла сделана запись, не сообщается.