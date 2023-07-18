Боевая работа ударного украинского вертолета Ми-24. ВИДЕО
Просто красивое видео
yurasov.pro
В сети опубликован фрагмент боевой работы экипажа украинского вертолета Ми-24.
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На записи запечатлен выход вертолета на позиции для атаки, огонь неуправляемыми ракетами по врагу и отстрел тепловых ловушек.
Где и когда біла сделана запись, не сообщается.
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