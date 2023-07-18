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Боевая работа ударного украинского вертолета Ми-24. ВИДЕО

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Просто красивое видео

Боевая работа ударного украинского вертолета Ми-24. ВИДЕО

yurasov.pro

Новина українською

В сети опубликован фрагмент боевой работы экипажа украинского вертолета Ми-24.

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На записи запечатлен выход вертолета на позиции для атаки, огонь неуправляемыми ракетами по врагу и отстрел тепловых ловушек.

Где и когда біла сделана запись, не сообщается.

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В статье: война с россией
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