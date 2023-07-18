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Песков назвал ночные удары по Одессе "ударом возмездия" за Крымский мост

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Ночью враг атаковал Одессу и Николаев

Песков назвал ночные удары по Одессе "ударом возмездия" за Крымский мост

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Спикер российского диктатора Дмитрий Песков прокомментировал ночной обстрел Одессы войсками РФ и назвал это "ударом возмездия" за атаку на Крымский мост.

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Об этом пишет пропагандистское издание РИА Новости.

"Ночные удары высокоточным оружием по объектам портовой инфраструктуры в Одессе – удары возмездия за Крымский мост", – сказал Песков.

В то же время, представитель диктатора заявил, что "предложения для президента (Путина. - ред.) относительно ответа на атаку Крымского моста и меры по повышению его безопасности еще готовятся".

Ночью Одессу атаковали шесть ракет "Калибр" из Черного моря. Воздушные силы ВСУ сообщили об уничтожении всех 6 ракет. В ОК "Юг" заявили, что ночная атака не повлияет критически на работу Одесского порта.

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В статье: дмитрий песков война с россией
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