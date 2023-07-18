Песков назвал ночные удары по Одессе "ударом возмездия" за Крымский мост
Ночью враг атаковал Одессу и Николаев
Getty Images / Global Images Ukraine
Спикер российского диктатора Дмитрий Песков прокомментировал ночной обстрел Одессы войсками РФ и назвал это "ударом возмездия" за атаку на Крымский мост.
Об этом пишет пропагандистское издание РИА Новости.
"Ночные удары высокоточным оружием по объектам портовой инфраструктуры в Одессе – удары возмездия за Крымский мост", – сказал Песков.
В то же время, представитель диктатора заявил, что "предложения для президента (Путина. - ред.) относительно ответа на атаку Крымского моста и меры по повышению его безопасности еще готовятся".
Ночью Одессу атаковали шесть ракет "Калибр" из Черного моря. Воздушные силы ВСУ сообщили об уничтожении всех 6 ракет. В ОК "Юг" заявили, что ночная атака не повлияет критически на работу Одесского порта.
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