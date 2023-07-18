Президент ЮАР Рамафоса: Россия дала понять, что арест Путина будет "объявлением войны"
В ЮАР не знают что делать с саммитом БРИКС, если туда решит приехать Путин
фото из свободных источников
Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса заявил, что Россия намекнула ему о негативных последствиях ареста Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда, если он приедет в августе на саммит БРИКС.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на местное издание The Daily Maverick.
Такое объяснение Рамафоса дал суду южноафриканского города Гаутенг, который рассматривал вопрос предоставления Путину иммунитета от ареста.
Заявление президента ЮАР для суда было направлено еще в мае, и он настаивал на его конфиденциальности, но ранее во вторник Высший суд Гаутенга по иску оппозиционной партии "Демократический альянс" распорядился опубликовать слова Рамафосы.
"Россия четко дала понять, что арест ее действующего президента был бы объявлением войны. Рисковать и вступать в войну с Россией противоречит нашей конституции", - заявил южноафриканский президент.
Рамафоса также заявил тогда суду, что ЮАР начала с Международным уголовным судом консультации по статье 97 Римского статута - они инициируются в случае проблемы, которая "потенциально может помешать или сделать невозможным выполнение запроса МУС".
Как известно, ЮАР ратифицировала Римский статут Международного уголовного суда, который в марте выдал ордер на арест Путина из-за его причастности к массовой депортации украинских детей с оккупированных территорий. Несмотря на это, президент страны Рамафоса публично заявлял, что ожидает участия президента РФ на саммите БРИКС в августе.
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