  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Президент ЮАР Рамафоса: Россия дала понять, что арест Путина будет "объявлением войны"
В тренде

Президент ЮАР Рамафоса: Россия дала понять, что арест Путина будет "объявлением войны"

Общие новости
(1 голосов)

В ЮАР не знают что делать с саммитом БРИКС, если туда решит приехать Путин

Президент ЮАР Рамафоса: Россия дала понять, что арест Путина будет "объявлением войны"

фото из свободных источников

Новина українською

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса заявил, что Россия намекнула ему о негативных последствиях ареста Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда, если он приедет в августе на саммит БРИКС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на местное издание The Daily Maverick.

Такое объяснение Рамафоса дал суду южноафриканского города Гаутенг, который рассматривал вопрос предоставления Путину иммунитета от ареста.

Читайте такжеОтреклась от армии РФ и Путина: Исинбаева уехала жить в Испанию и начала публично оправдываться

Заявление президента ЮАР для суда было направлено еще в мае, и он настаивал на его конфиденциальности, но ранее во вторник Высший суд Гаутенга по иску оппозиционной партии "Демократический альянс" распорядился опубликовать слова Рамафосы.

"Россия четко дала понять, что арест ее действующего президента был бы объявлением войны. Рисковать и вступать в войну с Россией противоречит нашей конституции", - заявил южноафриканский президент.

Рамафоса также заявил тогда суду, что ЮАР начала с Международным уголовным судом консультации по статье 97 Римского статута - они инициируются в случае проблемы, которая "потенциально может помешать или сделать невозможным выполнение запроса МУС".

Как известно, ЮАР ратифицировала Римский статут Международного уголовного суда, который в марте выдал ордер на арест Путина из-за его причастности к массовой депортации украинских детей с оккупированных территорий. Несмотря на это, президент страны Рамафоса публично заявлял, что ожидает участия президента РФ на саммите БРИКС в августе.

По теме
yellow-arrow
Внезапно. МИД Ирана призвал Россию уважать территориальную целостность Украины
yellow-arrow
Сервис MEGOGO бесплатно покажет благотворительный матч Game4Ukraine
yellow-arrow
"Сейчас нет никакого смысла ставить на первое место в своей жизни спорт", - капитан сборной Украины по хоккею обратился к коллегам-спортсменам
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Владимир Путин война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде