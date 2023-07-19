Ночью Россия обстреляла Одесскую и Киевскую области – в ход оккупанты пустили ракеты и дроны
Работала ПВО
Ілюстраційне фото, dsns.gov.ua
В ночь с 18 на 19 июля российские оккупанты нанесли массированный удар ракетами и дронами по Одесской и Киевской областям.
Били "Калибрами" и Х-22 с кораблей и бомбардировщиков, также была запущена волна "Шахедов". Сведений о последствиях удара по Одессе на данный момент нет, но, по заявлениям местных, там загорелся склад.
Враг снова атаковал столицу "Шахедами", но безрезультатно, как отметили в КГВА. Еще на подступах к Киеву ПВО обнаружила и уничтожила все вражеские дроны. Предварительно, без жертв и разрушений, но данные еще уточняются.
Поздно вечером враг направил на Днепропетровщину беспилотник. Но его планы провалились благодаря защитникам из ПвК "Восток". Металлолом агрессора приземлили, отметили в ОВА.
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