Ночью Россия обстреляла Одесскую и Киевскую области – в ход оккупанты пустили ракеты и дроны

В ночь с 18 на 19 июля российские оккупанты нанесли массированный удар ракетами и дронами по Одесской и Киевской областям.

Били "Калибрами" и Х-22 с кораблей и бомбардировщиков, также была запущена волна "Шахедов". Сведений о последствиях удара по Одессе на данный момент нет, но, по заявлениям местных, там загорелся склад.

Враг снова атаковал столицу "Шахедами", но безрезультатно, как отметили в КГВА. Еще на подступах к Киеву ПВО обнаружила и уничтожила все вражеские дроны. Предварительно, без жертв и разрушений, но данные еще уточняются.

Поздно вечером враг направил на Днепропетровщину беспилотник. Но его планы провалились благодаря защитникам из ПвК "Восток". Металлолом агрессора приземлили, отметили в ОВА.