Больше тридцати артиллерийских систем врага. Генштаб – о потерях РФ за 18 июля
+470
Zelenskiy Official
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.07.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 239480 (+470) человек ликвидировано,
- танков – 4123 (+4) ед,
- боевых бронированных машин – 8059 (+8) ед,
- артиллерийских систем – 4573 (+31) ед,
- РСЗО – 689 (+0) ед,
- средства ПВО – 430 (+2) ед,
- самолетов – 315 (+0) ед,
- вертолетов – 310 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3885 (+46),
- крылатые ракеты – 1279 (+6),
- корабли / катера – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 7105 (+19) ед,
- специальная техника – 683 (+6).
Данные уточняются.
Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 – по зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 1 пункт управления противника, 1 зенитно-ракетный комплекс, 16 артиллерийских средств на огневых позициях, 3 склада боеприпасов и 3 станции РЭБ врага.
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