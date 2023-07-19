Больше тридцати артиллерийских систем врага. Генштаб – о потерях РФ за 18 июля

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.07.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 239480 (+470) человек ликвидировано,

танков – 4123 (+4) ед,

боевых бронированных машин – 8059 (+8) ед,

артиллерийских систем – 4573 (+31) ед,

РСЗО – 689 (+0) ед,

средства ПВО – 430 (+2) ед,

самолетов – 315 (+0) ед,

вертолетов – 310 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3885 (+46),

крылатые ракеты – 1279 (+6),

корабли / катера – 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 7105 (+19) ед,

специальная техника – 683 (+6).

Данные уточняются.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 – по зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 1 пункт управления противника, 1 зенитно-ракетный комплекс, 16 артиллерийских средств на огневых позициях, 3 склада боеприпасов и 3 станции РЭБ врага.