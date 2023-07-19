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Больше тридцати артиллерийских систем врага. Генштаб – о потерях РФ за 18 июля

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Больше тридцати артиллерийских систем врага. Генштаб – о потерях РФ за 18 июля

Zelenskiy Official

Новина українською

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.07.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 239480 (+470) человек ликвидировано,
  • танков – 4123 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин – 8059 (+8) ед,
  • артиллерийских систем – 4573 (+31) ед,
  • РСЗО – 689 (+0) ед,
  • средства ПВО – 430 (+2) ед,
  • самолетов – 315 (+0) ед,
  • вертолетов – 310 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3885 (+46),
  • крылатые ракеты – 1279 (+6),
  • корабли / катера – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 7105 (+19) ед,
  • специальная техника – 683 (+6).

Данные уточняются.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 – по зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 1 пункт управления противника, 1 зенитно-ракетный комплекс, 16 артиллерийских средств на огневых позициях, 3 склада боеприпасов и 3 станции РЭБ врага.

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В статье: Генштаб ЗСУ война с россией генштаб
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