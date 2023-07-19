Известно, чем и в каком кол-ве РФ била ночью по Одесщине. Удары зафиксированы еще в нескольких областях
Результаты боевой работы ПВО
Генштаб
Ночью 19 июля российские оккупанты атаковали Украину с южного направления, используя крылатые ракеты воздушного, наземного и морского базирования, а также иранские ударные БпЛА типа "Shahed-136/131". Атакованы объекты критической инфраструктуры и военные объекты, основное направление удара – Одесская область. В течение нескольких волн атак противник применил:
- 16 крылатых ракет морского базирования "Калибр", предположительно с малого ракетного корабля "Ингушетия" и фрегата "Адмирал Эссен" из акватории Черного моря;
- 8 крылатых ракет Х-22 с самолетов дальней авиации Ту-22М3 из акватории Черного моря;
- 6 крылатых ракет "Оникс" с берегового ракетного комплекса "Бастион" (Крым);
- 1 управляемую авиационную ракету Х-59 с истребителя Су-35 из акватории Черного моря;
- 32 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" с полигона Чауда (Крым) и Приморско-Ахтарск (Краснодарский край).
По результатам боевой работы противовоздушной обороной Воздушных Сил и ПВО других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 37 воздушных целей: 13 крылатых ракет "Калибр"; 1 управляемую авиационную ракету Х-59; 23 ударных БпЛА "Shahed-136/131".
Удары ракет Х-22 и "Оникс" были направлены по инфраструктуре Одесской области, как отметили в Воздушных силах. О последствиях этих ударов и пострадавших сообщат местные военные администрации.
За текущие и минувшие сутки авиация Воздушных Сил нанесла более 20 авиационных ударов по объектам, местам сосредоточения техники и личного состава российских оккупантов.
Также оккупанты ночью нанесли удар "шахедами" по Херсону, произошел пожар: из-под завалов спасли женщину. В Шуменском микрорайоне города произошел пожар в доме культуры, также была повреждена двухэтажка. 89-летнюю женщину спасатели достали из-под завалов собственного дома. О последствиях атаки сообщили в Telegram руководителя Херсонской ОГА Александра Прокудина.
Ночью ПВО Сил обороны в Сумской области уничтожила 4 БпЛА ''Shahed''. В то же время РФ атаковала Житомирскую область дронами-камикадзе, пострадал объект инфраструктуры, есть повреждения частных домов. В Николаеве в результате вражеской атаки по населенному пункту Коблевской громады произошло разрушение и возгорание объектов рекреационной инфраструктуры в прибрежной зоне. Подробная информация уточняется. Пострадали два человека, один из них госпитализирован.
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