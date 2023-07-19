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ВСУ выбили РФ с позиций возле одного из сел на Бахмутском направлении – какова обстановка на фронте

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Орехово-Василевка

ВСУ выбили РФ с позиций возле одного из сел на Бахмутском направлении – какова обстановка на фронте

Генштаб

Новина українською

Украинские войска имеют успех на двух направлениях на южном фронте. Как сообщил спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев, на направлениях Великая Новоселка – Старомайорское и Новоселка – Старомайорское Силы обороны имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах. Украинские военные наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

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На Бахмутском направлении украинские войска продолжают вести наступательные действия севернее и южнее города Бахмут. В ходе ведения боевых действий российские оккупанты вынужденно отступили с позиций северо-восточнее Орехово-Василевки. Силы обороны имеют частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах. Противник оказывает мощное сопротивление, активно применяет резервы, несет огромные потери – продолжаются тяжелые бои.

Также из утренней сводки Генштаба стало известно, что:

  • на Купянском направлении наши воины стойко держат оборону;
  • на Бахмутском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отбили атаки противника в районе Богдановки Донецкой области.
  • на Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредоточивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск.
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В статье: ВСУ Генштаб ЗСУ война с россией генштаб Military Media Center
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Источник:
t.me/militarymediacenter

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