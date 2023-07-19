Детали ночного обстрела Одесщины – в ОВА рассказали, куда попали оккупанты. Есть пострадавшие

Глава Одесской ОВА Олег Кипер рассказал подробности ночной атаки по городу и области. Десятками ракет и ударных беспилотников в очередной раз атаковали российские фашисты Одесскую область. Основными целями рашистов были портовая и критическая инфраструктура. Обошлось без человеческих жертв.

Ночью террористы ударили по Одесской области "Ониксами", а стратегическая авиация нанесла удар ракетами Х-59, Х-22. Одновременно с ракетной атакой россияне запустили по югу и дроны "Shahed-136". Х-59 была сбита силами ПВО на подлете к берегу и, упав в одном из кварталов Одессы, образовала большую воронку, взрывной волной повреждено несколько зданий вокруг. Три гражданских лица травмированы, отметили в ОВА.

"Ониксы" и Х-22 россияне направили на портовую и критическую инфраструктуру. Попали в зерновой и масляный терминал, повредили резервуары и оборудование для загрузки, загорелся пожар, все компетентные службы работают над ликвидацией последствий. Информация о пострадавших не поступала.

В Одесском районе есть попадание в промышленный объект, где пострадал гражданский сотрудник и поражены два складских помещения в разных локациях – с табаком и фейерверками. Пожарные ликвидируют пожар площадью более 3000 квадратных метров.

В небе над Одесской областью было сбито 8 дронов типа "Shahed-136". В результате воздушных боев и падения обломков загорелись и повреждены туристические базы и гостиницы в прибрежной зоне Коблевской громады, пострадали двое гражданских.

В Коблево Николаевской области во время тушения последствий прилета под повторный огонь попали спасатели. Взрывная волна повредила расположенные рядом здания, а также автомобиль чрезвычайников.

Также в результате боевой работы по уничтожению ракет и дронов взрывной волной в жилых комплексах Одессы повреждено несколько многоквартирных домов. По меньшей мере 6 одесситов, среди которых 9-летний мальчик, обратились за медицинской помощью, в связи с получением ранений осколками стекла и других предметов.