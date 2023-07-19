Россияне вывозят зерно из Украины в свои порты
Из сводки Генштаба
Дніпропетровська ОДА
Российские оккупанты продолжают грабить мирное население, присваивая зерновой урожай мирных граждан Украины. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ от 17 июля.
Так, во временно захваченном Скадовске Херсонской области, российские оккупанты с 10 июля активизировали использование порта для вывоза зерна урожая этого года в свои порты.
Также из утренней сводки Генштаба стало известно, что:
- на Купянском направлении наши воины стойко держат оборону;
- на Бахмутском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отбили атаки противника в районе Богдановки Донецкой области.
- на Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредоточивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск.
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Источник:facebook.com/GeneralStaff.ua
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