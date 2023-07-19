Россияне вывозят зерно из Украины в свои порты

Российские оккупанты продолжают грабить мирное население, присваивая зерновой урожай мирных граждан Украины. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ от 17 июля.

Так, во временно захваченном Скадовске Херсонской области, российские оккупанты с 10 июля активизировали использование порта для вывоза зерна урожая этого года в свои порты.

Также из утренней сводки Генштаба стало известно, что:

на Купянском направлении наши воины стойко держат оборону;

на Бахмутском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отбили атаки противника в районе Богдановки Донецкой области.

на Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредоточивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск.