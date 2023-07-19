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Россияне вывозят зерно из Украины в свои порты

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Из сводки Генштаба

Россияне вывозят зерно из Украины в свои порты

Дніпропетровська ОДА

Новина українською

Российские оккупанты продолжают грабить мирное население, присваивая зерновой урожай мирных граждан Украины. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ от 17 июля.

Так, во временно захваченном Скадовске Херсонской области, российские оккупанты с 10 июля активизировали использование порта для вывоза зерна урожая этого года в свои порты.

Также из утренней сводки Генштаба стало известно, что:

  • на Купянском направлении наши воины стойко держат оборону;
  • на Бахмутском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отбили атаки противника в районе Богдановки Донецкой области.
  • на Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредоточивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск.
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В статье: Генштаб ЗСУ зерно война с россией генштаб
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Источник:
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